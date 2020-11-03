В сети интернет опубликована карта атак террористов в центре Вены. Они произошли 2 ноября.

Злоумышленники атаковали мирных граждан в шести местах. Это центральные районы австрийской столицы между станциями метро "Штефансплатц" и "Шведенплатц", а также улицы вдоль Дунайского канала.

В результате атаки застрелен один прохожий, убит один террорист, пострадали как минимум 15 человек. Семеро из них получили тяжелые ранения, в том числе один полицейский.

Полиция задержала одного террориста и объявила, что продолжает поиски еще троих. Все они вооружены автоматическим оружием.

Красным на карте обозначены места атак, зеленым - важные объекты, сообщают РИА Новости в Телеграм.

Напомним, "Страна" пристально следит за происходящим в Вене, где вечером 2 ноября несколько неизвестных принялись расстреливать людей.

По последним данным МВД Австрии, ночью 3 ноября атака еще не завершилась, гражданских лиц попросили не покидать зданий. Из-за этого много людей оказались заблокированы в венской опере.