"Всем привет из Вены". Оперная дива Анна Нетребко рассказала о ситуации в столице Австрии после атаки
Российская оперная певица Анна Нетребко сейчас находится в Вене, где произошел теракт. Она рассказала, что атака была совсем рядом с нею, а ее соседка стала свидетелем стрельбы.
Небольшой репортаж из ночной столицы Австрии певица разместила в Инстаграм-сториз.
"Всем привет из Вены. Вокруг раздавалась стрельба по соседству с нами. С нами всеми все в порядке. Моя соседка видела. Она очень напугана, в панике. Она видела стрельбу, видела бегущих и кричащих людей", - описала на английском обстановку для своих подписчиков Нетребко.
Она добавила, что ждет новостей, а пока вокруг все очень тихо.
Ранее "Страна" писала, что гражданским лицам в Вене запретили покидать здания. Больше тысячи человек оказались заблокированы в венской опере.
Также мы сообщали о количестве жертв теракта.