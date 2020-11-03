Российская оперная певица Анна Нетребко сейчас находится в Вене, где произошел теракт. Она рассказала, что атака была совсем рядом с нею, а ее соседка стала свидетелем стрельбы.

Небольшой репортаж из ночной столицы Австрии певица разместила в Инстаграм-сториз.

"Всем привет из Вены. Вокруг раздавалась стрельба по соседству с нами. С нами всеми все в порядке. Моя соседка видела. Она очень напугана, в панике. Она видела стрельбу, видела бегущих и кричащих людей", - описала на английском обстановку для своих подписчиков Нетребко.

Она добавила, что ждет новостей, а пока вокруг все очень тихо.

Ранее "Страна" писала, что гражданским лицам в Вене запретили покидать здания. Больше тысячи человек оказались заблокированы в венской опере.

Также мы сообщали о количестве жертв теракта.