После того, как один из террористов в Вене подорвал себя, полиция продолжает поиски еще троих нападавших в центре города.

Об этом сообщает Merkur.

"В настоящее время полиция ищет троих преступников. В полицейских кругах до сих пор ходят разговоры о семи погибших. Эта информация пока не подтверждена", - указано в сообщении.

В то же время, по словам министра внутренних дел Карл Нехаммера, на момент терактов было несколько "вооруженных до зубов преступников".

"Мы все еще ведем борьбу с предполагаемыми террористами", - сказал он, призвав граждан не покидать укрытия до соответствующей команды.

Также Нехаммер отметил, что пока известно о погибших гражданских и одном террористе, информацию об убитом полицейском он подтвердит или опровергнет позже.

Напомним, Канцлер Австрии Себастьян Курц опубликован в своем Twitter пять тезисов, где поблагодарил правоохранительные органы за слаженную работу, страны ЕС за поддержку, выразил соболезнования родственникам погибших и поделился новостями по новой охране порядка вооруженными силами Австрии.

Как сообщала "Страна", во время террористической атаки в центре Вены пострадали по меньшей мере 15 человек и не менее семи человек погибли.