В Вене ищут еще троих террористов. Фото: twitter.com/FifthAnemone

После того, как один из террористов в Вене подорвал себя, полиция продолжает поиски еще троих нападавших в центре города. 

Об этом сообщает Merkur.

"В настоящее время полиция ищет троих преступников. В полицейских кругах до сих пор ходят разговоры о семи погибших. Эта информация пока не подтверждена", - указано в сообщении. 

В то же время, по словам министра внутренних дел Карл Нехаммера, на момент терактов было несколько "вооруженных до зубов преступников". 

"Мы все еще ведем борьбу с предполагаемыми террористами", - сказал он, призвав граждан не покидать укрытия до соответствующей команды. 

Также Нехаммер отметил, что пока известно о погибших гражданских и одном террористе, информацию об убитом полицейском он подтвердит или опровергнет позже. 

Напомним, Канцлер Австрии Себастьян Курц опубликован в своем Twitter пять тезисов, где поблагодарил правоохранительные органы за слаженную работу, страны ЕС за поддержку, выразил соболезнования родственникам погибших и поделился новостями по новой охране порядка вооруженными силами Австрии. 

Как сообщала "Страна", во время террористической атаки в центре Вены пострадали по меньшей мере 15 человек и не менее семи человек погибли.

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