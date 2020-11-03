Глава Министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер не подтвердил сведения о задержании нескольких подозреваемых в стрельбе 2 ноября в Вене, о чем ранее сообщили местные издания.

Его слова передает РИА Новости.

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"Эту информацию в настоящий момент я не могу подтвердить. Мы продолжаем искать потенциальных преступников. Мы собрали несколько подразделений спецназа, которые сейчас ищут предполагаемых террористов. Я не ограничиваю поиски районом Вены, потому что это мобильные преступники", - сообщил глава ведомства.

Кроме того, Нехаммер сказал, что военные взяли на себя охрану ряда объектов в Вене для освобождения сил полиции на поиск подозреваемых в стрельбе.



"Кроме того, я достиг согласия с министром обороны, что бундесвер при помощи специальных сил возьмет на себя охрану объектов, которые до этого охраняла полиция, чтобы были высвобождены дополнительные силы для розыска", - заявил чиновник.

Еще он добавил, что террористическая атака в Вене продолжается. Террористы хорошо вооружены и представляют серьезную опасность.

"Страна" внимательно следит за происходящим в Австрии.

Как мы сообщали, при атаке были убиты семь человек, 15 ранены.