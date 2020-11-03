Всем людям, которые на момент первого теракта в Вене находились в помещениях, запретили выходить на улицу.

Это касается также посетителей заведений общественного питания и людей, которые забежали в первое попавшееся здание в побеге от террористов, которые прогуливались по пустым улицам в поиске жертв.

Об этом сообщает собеседник "Страны".

"Все, кто ужинал в ресторанах, там же и остались. Им запрещено выходить. Администраторам велено запереться изнутри. В тех кафе, где есть подвалы или помещения без окон, посетители и персонал спустились туда", - говорит наш собеседник.

Более тысячи человек по той же причине не могут покинуть здание Венской оперы, сообщают РИА Новости.

Напомним, Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о введений войск страны для поддержаний безопасности в Вене после нескольких терактов в городе.

Как сообщала "Страна", во время террористической атаки в центре Вены пострадали по меньшей мере 15 человек и еще семеро скончались.