Канцлер Австрии Себастьян Курц опубликован в своем Twitter пять тезисов, где поблагодарил правоохранительные органы за слаженную работу, страны ЕС за поддержку, выразил соболезнования родственникам погибших и поделился новостями по новой охране порядка.

Об этом канцлер Австрии Себастьян Курц написал на своей странице в Twitter.

"Наша республика переживает непростые времена. Хочу поблагодарить все службы экстренной помощи, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, за нашу безопасность. Наша полиция примет решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении", - написал он.

"Я рад, что нашим полицейским уже удалось устранить преступника. Мы никогда не позволим терроризму запугать себя и будем решительно бороться с этими нападениями всеми средствами. Чтобы полиция могла полностью сосредоточиться на борьбе с терроризмом, федеральное правительство решило, что вооруженные силы возьмут на себя охрану собственности, которую ранее осуществляла полиция в Вене", - добавил он.

"Вся страна думает о погибших, раненых и их семьях, которым я выражаю свои глубочайшие соболезнования. Мы благодарим лидеров Европейского Союза и наших международных партнеров за их сочувствие и выражение солидарности", - резюмировал Курц.

Напомним, Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что множественные нападения на людей в Вене 2 ноября - это террористический акт.

Как сообщала "Страна", во время террористической атаки в центре Вены пострадали по меньшей мере 15 человек и не менее семи человек погибли.