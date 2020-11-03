Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о введений войск страны для поддержаний безопасности в Вене после нескольких терактов в городе.

Об этом LmnNews сообщает на официальном аккаунте в Twitter.

"Военное командование будет поддерживать полицию и антитеррористические подразделения в поисках террористов. Только что объявил министр внутренних дел в австрийских СМИ", - указано в сообщении.

Напомним, венские издания сообщают о захвате заложников в венском отеле Hilton, рядом с которым накануне началась стрельба. В полиции эту информацию пока что не подтвердили

Как сообщала "Страна", в Вене полицейские задержали на улице еще четверых террористов в дополнение к одному мужчине, пойманному правоохранителями несколько раньше.