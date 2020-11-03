НАК "Нафтогаз Украины" объявил тендер на предоставление юридических услуг в помощь арбитражному производству против Словакии. Сумма тендера составляет 15 миллионов евро без учета НДС.

Об этом говорят данные в системе публичных закупок ProZorro, опубликованные 30 октября.

Согласно тендерной документации на сайте, предметом закупки являются юридические услуги и действия в интересах НАК "Нафтогаз Украины". Они "связаны с исследованием возможности инициирования инвестиционного арбитражного производства против Словацкой Республики". Действия ее представителей в свою очередь связаны с выполнением арбитражного решения, принятого в пользу компании Italia Ukraina Gas Spa.

Срок предоставления услуг ограничен тремя годами от даты заключения договора. Конечный срок подачи тендерных предложений - 30 ноября.

Аукцион назначен на 5 января 2021 года.

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