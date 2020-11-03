Неизвестный на машине протаранил ворота Черновицкого университета имени Юрия Федьковича на полной скорости, после чего врезался в колонну, поддерживающее одно из зданий ВУЗа.

Об этом сообщают "Украинские новости".

На опубликованном в соцсетях видео возле одного из корпусов учебного заведения стоит авто Renault с покореженной передней частью ,которая и врезалась в колонну. Водитель чудом выжил благодаря подушкам безопасности.

Очевидцы сообщают, что авто двигалось на полной скорости, протаранило ворота ВУЗа и продолжило двигаться в сторону одного из корпусов, соответствующие следы остались на всем пути на территории университета.

О пострадавших пока что неизвестно, на месте работают сотрудники Национальной полиции и экстренных служб.

Напомним, трое человек получили травмы и один погиб после того, как автомобиль врезался в пешеходную зону в городке Кемпен, федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Полиция пока что не подтверждает теракт, однако и не исключает.

Как сообщала "Страна", водитель, который убил двоих человек в ДТП в центре Киева, якобы не находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом машина двигалась по пешеходной зоне Майдана Независимости со скоростью 40 км/ч.