В Черновцах неизвестный протаранил ворота ВУЗа. Фото: molbuk.ua

Неизвестный на машине протаранил ворота Черновицкого университета имени Юрия Федьковича на полной скорости, после чего врезался в колонну, поддерживающее одно из зданий ВУЗа. 

Об этом сообщают "Украинские новости"

На опубликованном в соцсетях видео возле одного из корпусов учебного заведения стоит авто Renault с покореженной передней частью ,которая и врезалась в колонну. Водитель чудом выжил благодаря подушкам безопасности. 

Очевидцы сообщают, что авто двигалось на полной скорости, протаранило ворота ВУЗа и продолжило двигаться в сторону одного из корпусов, соответствующие следы остались на всем пути на территории университета. 

О пострадавших пока что неизвестно, на месте работают сотрудники Национальной полиции и экстренных служб.

Напомним, трое человек получили травмы и один погиб после того, как автомобиль врезался в пешеходную зону в городке Кемпен, федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Полиция пока что не подтверждает теракт, однако и не исключает. 

Как сообщала "Страна", водитель, который убил двоих человек в ДТП в центре Киева, якобы не находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом машина двигалась по пешеходной зоне Майдана Независимости со скоростью 40 км/ч.

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