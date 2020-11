Во время террористической атаки в центре Вены пострадали по меньшей мере 15 человек. Убит один прохожий.

Об этом сообщили местные издания со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что стрельба велась как минимум в шести разных местах. Семеро человек получили серьезные ранения. Один террорист погиб - он был застрелен на одной из улиц. Также сообщалось о тяжелом ранении у одного из полицейских.

Полицейская операция продолжается. Точные данные будут получены по ее завершению.

