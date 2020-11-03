Один застрелен, один убит и 15 ранены. Полиция сообщила о пострадавших при стрельбе в центре Вены
Во время террористической атаки в центре Вены пострадали по меньшей мере 15 человек. Убит один прохожий.
Об этом сообщили местные издания со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что стрельба велась как минимум в шести разных местах. Семеро человек получили серьезные ранения. Один террорист погиб - он был застрелен на одной из улиц. Также сообщалось о тяжелом ранении у одного из полицейских.
Полицейская операция продолжается. Точные данные будут получены по ее завершению.
Attention! Very hard images— cosmodelafuente (@Cosmodelafuente) November 2, 2020
in which the terrorist murders one of the victims of the terrorist attack in Vienna. The attacker finishes off his victim after shooting him several times.#Vienna #Austria pic.twitter.com/ARClm6Yzvw
Как отмечалось, полицейским удалось задержать четверых террористов.
Мы публиковали видео, как один из венских стрелков бегает по улицам в поиске новых жертв.