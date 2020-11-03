В США компании баррикадируют окна магазинов перед возможными беспорядками в день президентских выборов 3 ноября.

Об этом сообщает Fox Business.

Сообщается, что многие предприниматели и розничные торговцы в США начали заколачивать витрины своих магазинов и принимать другие меры безопасности в ожидании потенциальных беспорядков в день выборов.

"В Вашингтоне, округ Колумбия, парикмахерские, рестораны, магазины одежды и банки в нескольких кварталах от Белого дома в воскресенье были закрыты фанерой, поскольку владельцы бизнеса готовятся к возможному повторению жестоких беспорядков и грабежей, имевших место летом в ответ на смерть Джорджа Флойда в Миннеаполисе, а также решение не предъявлять обвинения офицерам в связи со смертью Бреонны Тейлор в Луисвилле, штат Кентукки", – говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые магазины вывешивает знаки для покупателей, которые сообщают о том, что магазин продолжает работать, несмотря на заколоченные окна.

"В электронном письме, отправленном студентам на прошлой неделе, Университет Джорджа Вашингтона предложил запасаться замороженными обедами, лекарствами и другими принадлежностями до 3 ноября, чтобы подготовиться "к периоду дня выборов, как к урагану или метели, которые не позволят вам выйти на улицу в течение несколько дней, чтобы взять еду или заказать еду на вынос", – передает Fox Business.

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