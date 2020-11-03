Роспуск КС: состоится ли грандиозный шухер?

К концу вчерашнего дня страна так и не поняла, начнется в ней конституционный кризис или нет. Поданный в пятницу президентом законопроект о роспуске Конституционного суда из-за отмены е-декларирования вчера обсуждался на всех политических площадках, но ясность насчет того, примут его или нет, не появилось.

Ясно стало только одно: рассчитывать на "помощь извне" Владимиру Зеленскому не приходится. Из всех фракций парламента теоретически роспуск КС может поддержать только "Голос", да и тот вряд ли захочет ввязываться в антиконституционную историю, которая может грозить уголовной ответственностью в будущем. Остальные же точно не захотят голосовать, к тому же многим просто нравится отмена уголовной ответственности за электронные декларации.

А значит, рассчитывать президент может только на собственную фракцию. Но и в ней есть немало нардепов, которым не нравится откровенно антиконституционный законопроект. В их числе и спикер Дмитрий Разумков, который понимает, что его подпись на принятом законе будет означать и персональную ответственность.

Поэтому глава Верховной Рады предложил компромиссный вариант: принять закон, которым решение КС по е-декларированию отменяется, но самим судьям за это ничего не будет.

Отказ выполнять решение Конституционного суда – это тоже нарушение закона, но явно меньшее, чем его роспуск. И на него в нынешней ситуации готово пойти намного больше депутатов.

При этом законопроект Разумкова является палочкой-выручалочкой для Банковой: если та не соберет 226 голосов, то для президента будет лучше вообще забыть о своем предложении, но при этом подавать более мягкий вариант было бы ударом по престижу Зеленского. И тут как раз ко времени будет творение спикера.

Однако президенту этот вариант не понравился. Он в течение несколько раз повторил, что настаивает на принятии собственного законопроекта. Хотя голосов под него в Раде пока нет.

Уволят ли вице-премьера за донбасскую "опухоль"?

Тем временем Зеленскому приходится "выгребать" другие издержки – по теме Донбасса. Если до сих пор за ним сохранялся имидж человека, который сам хочет мира, но боится пойти по этому пути из-за возможной реакции радикалов, то после высказываний одного из президентских соратников – вице-премьера и зама главы украинской делегации в Минской ТКГ Алексея Резникова – о Донбассе может сложиться мнение, что нынешняя команда власти не менее неадекватна, чем предыдущая.

Как известно, Резников в своем интервью сравнил регион с "опухолью" и назвал его "ментально больными территориями". Что, как ни крути, является оскорблением жителей Донбасса и высказыванием, к которому, при желании, можно прицепить уголовную ответственность.

Во власти уже поняли, что ситуация аховая, а потому вчера уже не столько отмазывали Резникова, сколько отмазывались от него – мол, вице-премьер давал интервью как частное лицо, а потому нельзя его высказывания воспринимать как позицию всей группы. Правда, при этом как-то забылось, что Резников в первую очередь вице-премьер, а потому нужно еще и понимание, является ли его позиция позицией правительства.

Кроме того, нужно понимание, какими будут последствия. Помнится, после того, как выяснилось, что высказывания первого зама главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина не соответствуют позиции делегации, ему это стоило отставки. Логично, что и в ситуации с Резниковым последствия должны быть аналогичными. А если и Кабмин открестится от него – то отставка должна быть двойная.

Впрочем, пока вероятность такого решения близка к нулю. Потому что есть предположение, что позиция Резникова как раз и отражает позицию украинской делегации в ТКГ, а если шире, то и всей нынешней украинской власти.

АнтиБацька по-киевски: кто втягивает Украину в борьбу с режимом Лукашенко

Украину все глубже втягивают в противостояние внутри Белоруссии между властью и оппозицией.

Вчера "Страна" опубликовала результаты расследования о том, как в Киеве на грантовые деньги создаются негосударственные организации, цель которых – объединение белорусской политической эмиграции и помощь оппозиции. И хотя речь идет не о вмешательстве на государственном уровне, уже само создание организаций, направленных на свержение власти в соседнем государстве, является вмешательством в его внутренние дела.

То, что Украину втягивают в процессы, в которых уже давно задействованы Польша и Литва, свидетельствует: Запад намерен всерьез и надолго заняться политической дестабилизацией Белоруссии. То есть даже после того, как нынешняя протестная волна схлынет (а этот процесс уже начался), работа по формированию подпольных антиправительственных структур продолжится.

Однако это проблемы Белоруссии. Проблема же Украины в том, что она получит еще один участок границы с максимальной напряженностью на ней. И в этом случае "стену Яценюка" нужно будет заканчивать не в Черниговской области, а тянуть ее вплоть до польской границы.

Но если военно-политические последствия – это все же больше проблема гипотетическая, то экономические последствия могут оказаться проблемой уже в ближайшие месяцы. Белоруссия – один из ключевых торговых партнеров Украины, причем в некоторых вопросах она выполняет эксклюзивную функцию. Можно, конечно, обойтись без белорусской молочки, трикотажа, косметики или автобусов, но как обойтись без "белорусского" бензина или сжиженного газа (на самом деле российских, но попадающих к нам через северного соседа)?

Об этом, скорее всего, не думали в МИДе, когда объявляли о непризнании Лукашенко президентом, и не думают в СБУ, когда допускают создание внутри страны организаций, направленных на свержение власти в другом государстве. Но было бы неплохо, если бы об этом подумали в правительстве и представили расчеты возможных последствий от нашей антибелорусской политики. Хотя, наверное, уже поздно: маховик запущен.

Сможет ли Саакашвили устроить переворот в Грузии?

Тем временем на постсоветском пространстве может создаться еще один очаг напряженности – теперь уже в Грузии. Там в воскресенье прошли парламентские выборы – те самые, из-за которых Михаил Саакашвили летом анонсировал свое возвращение на родину. Но результаты оказались не такими, как он ожидал: правящая партия "Грузинская мечта" взяла почти половину голосов и точно сможет сформировать новое правительство. Которое снова будет хотеть посадить Саакашвили за решетку.

Естественно, что блоку сторонников Михо "Сила в единстве" такой расклад не нравится. Он уже объявил о непризнании выборов и о протестном марше в воскресенье. Однако ситуация тут не такая однозначная, как в Белоруссии.

Дело в том, что посольства Штатов и Евросоюза уже назвали грузинские выборы свободными и конкурентными. То есть в данной ситуации невозможны ни официальная поддержка Брюсселя или Вашингтона, ни международные санкции. По большому счету, затевать бузу в такой ситуации вообще не имеет смысла.

Но есть неугомонный Саакашвили, который имеет своих сторонников и в Штатах, и в Европе. И при этом он имеет большой интерес в своем возвращении на родину из Украины, где он уже стал пятым колесом в телеге. Поэтому попытка расшатать ситуацию явно будет.

Другое дело, что шансы на успех невелики, и потому велика вероятность, что этот шоумен останется у нас еще лет на пять, чтобы вещать о непрекращающихся реформах и клеймить "коррупционно-пророссийскую" власть Грузии.

Большого вреда от этого, конечно, нет. Важно только помнить о том, что даже через 10 лет после ухода Михо в Грузии его помнят так, что готовы голосовать за надоевшую "Грузинскую мечту", которая все эти 10 лет не стала хоть чуть-чуть реальнее.

США: придет ли Байден в Белый дом?

Сегодня – главный день 2020 года: президентские выборы в США. Если в течение всей истории Украины вплоть до 2014 года мы за американскими баталиями наблюдали с чисто спортивным интересом, не видя большой разницы между Бушем и Клинтоном, то в последние шесть лет американские выборы стали для нас как родные. Ведь в самом деле есть разница между тем, будет Белый дом увольнять в Украине генпрокурора или просто будет использовать нашу страну для атаки на политических конкурентов.

Собственно, в этом – ключевая разница между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом для Украины. Если первый все четыре года потратил на то, чтобы отбиваться от атак демократов (причем самая главная была связана с Украиной и ее президентом) и собирать компромат на конкурентов с помощью украинских политиков, то второй в свои восемь лет вице-президентства способствовал свержению Виктора Януковича, снятию генпрокурора Виктора Шокина, максимальному удержанию в должности премьера Арсения Яценюка и другим, менее известным событиям в нашей стране. Разница существенная.

Кроме того, у Демократической партии, которую представляет Байден, есть целая армия платных агентов влияния в Украине. Конечно, они не останутся без работы, даже если Трамп переизберется на второй срок, но, если победит Байден, они станут решающей группой влияния во всех властных кабинетах, включая Банковую.

Так что американские выборы для нас действительно как родные. По последним замерам, опубликованным накануне выборов, Байден уверенно лидирует. Но вероятность чуда все-таки остается – так же, как было в 2016-м, когда в чудо никто не верил, но оно произошло.