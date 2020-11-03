Венские издания сообщают о захвате заложников в венском отеле Hilton, рядом с которым накануне началась стрельба. В полиции эту информацию пока что не подтвердили.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

"Согласно сообщениям, которые в настоящее время не подтверждены, также утверждается, что в отеле "Хилтон" произошел захват заложников. Об этом сообщают разные источники", - указано в сообщении.

Кроме того, правоохранители призвали гражданских эвакуироваться с первого района из-за высокой опасности теракта. Большая часть района оцеплена.

Полиция захват заложников в Hilton в центре Вены не подтверждает, пишет позднее та же газета Kurier.

Напомним, в сети появились видео с места событий в Вене, где неизвестный открыл стрельбу около синагоги, в результате которой погибли как минимум семь человек, и сбежал.

Как сообщала "Страна", появилось видео террориста, который бегает по улицам Вены в поиске людей. Ролики снимают очевидцы, которые прячутся в окнах близлежащих зданий.