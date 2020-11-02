Представитель японского ресторана Akakiko в Вене опроверг информацию о том, что террористы ворвались в заведение и захватили заложников.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Так, в ресторане утверждают, что сегодня вечером к ним наведались только представители полиции, с тех пор ничего особенного не происходило.

"Представитель ресторана в Вене в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о заложниках - приходили полицейские, но сейчас никого нет. Речь шла о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пока в центре Вены террористы бегают по пустым улицам с автоматом в поиске новых жертв, в другом районе города неизвестные захватили ресторан с посетителями внутри.

Как сообщала "Страна", появилось сообщение о стрельбе в элитном отеле "Хилтон" в Вене, Австрия.