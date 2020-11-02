В Вене полицейские задержали на улице еще четверых террористов в дополнение к одному мужчине, пойманному правоохранителями несколько раньше.

Видео задержания снимал один из очевидцев и выложил его в социальную сеть.

Отмечается, что ранее один из террористов подорвал себя.

Ранее сообщалось, что террористы напали на синагогу, но она в этот момент была закрытой. поэтому было обстреляно ближайшее кафе. По предварительным данным, погибли семеро человек. Позже стало известно об одном погибшем полицейском.

Мы публиковали видео с места стрельбы у синагоги в центре Вены.