Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что множественные нападения на людей в Вене 2 ноября - это террористический акт.

Об этом сообщает австрийская газета газета Kurier.

По словам главы силового ведомства, нападения в Вене устроили несколько террористов. Министр попросил жителей города не выходить на улицы.

"Если вы в пабе, оставайтесь там", - призвал Нехаммер сограждан.

Напомним, накануне около синагоги в Вене началась стрельба, затем нападавший начал разыскивать новых жертв на пустых улицах города, расстреливая каждого встречного. Затем появились новости о захвате заложников в японском ресторане и отеле "Хилтон" в разных частях города.

Известно, что один из нападавших был убит, второй, вероятно, скрылся.

"Страна" публиковала видео с места событий в Вене, где неизвестный открыл стрельбу около синагоги, в результате которой погибли как минимум семь человек.

Мы также приводили видео с террористом, который бегает по улицам Вены в поиске людей. Ролики сняли очевидцы, которые спрятались в окнах близлежащих зданий.