После нападения террористов на синагогу венские полицейские с оружием и фонарями прочесывают улицы в центре Вены.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что копы проверяют автомобили и кафе.

Сообщается, что один из террористов подорвал себя, еще один был задержан. В ходе операции также погиб один правоохранитель.

BREAKING: unfolding coordinated terror attack and hostage situation in #Vienna . 7 casualties thus far, one police man. 4 terrorists involved, one has blown themselves up. pic.twitter.com/D63haTn6nm — Syrian Girl 🎗️🇸🇾 (@Partisangirl) November 2, 2020

BREAKING: Police believe there is more than one terrorists attacking #Vienna. At least one is already down. #ViennaAttack pic.twitter.com/1qw33q2QHP — Syrian Girl 🎗️🇸🇾 (@Partisangirl) November 2, 2020

HAPPENING NOW - Terror attack in #Austria. Tens of emergency units have arrived in the city center of #Vienna. At least 7 dead, many more injured. One terrorist dead, one detained, multiple still at large.pic.twitter.com/1S5BWpplb3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020

Напомним, сегодня вечером в столице Австрии случился настоящий кошмар - террористы совершили нападение в синагоге, убив семерых человек.

Мы уже публиковали видео, как один из преступников ходит по улице с автоматом в поиске жертв.