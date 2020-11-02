Австралийская чиновница лишилась должности после покупки дорогих часов на бюджетные деньги
Глава крупного государственного предприятия Австралии лишилась должности после того, как закупила для нескольких сотрудников дорогостоящие часы Cartier на бюджетные средства.
Об этом сообщает Israland.
Речь идет о Кристин Холгейт, которая с 2017 года работала на должности руководителя национального оператора почтовой связи и государственной корпорации "Почта Австралии".
Так, в ходе расследования стало известно, что в 2018 году она выделила 20 тысяч австралийских долларов (или 14 тысяч долларов США - Ред.) на покупку нескольких дорогостоящих часов Cartier, которые впоследствии дарила самым выдающимся сотрудникам.
Изначально, когда история получила огласку, женщина пыталась оправдать свое решение и настоять на собственной правоте, однако после многочисленной критики подала в отставку, чтобы "не мешать работе почтовой службы, которая в период пандемии является основным сервисом для доставки товаров".
Вскоре станет известно, кто займет место Холгейт на должности главы почтовой службы.
Напомним, ГБР начало досудебное расследование в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Его подозревают в госизмене и самовольном занятии земельного участка в Крыму из-за сделки по покупке сотки земли, которую он в 2018 году заключил по российским законам и не отобразил в декларации.
Как сообщала "Страна", внештатный сотрудник Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, известный также как "агент НАБУ", опубликовал список народных депутатов, по представлению которых Конституционный суд принял решение по электронным декларациям. В публикации он открыто призвал к физической расправе над теми, кто значится в перечне.