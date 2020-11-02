Глава крупного государственного предприятия Австралии лишилась должности после того, как закупила для нескольких сотрудников дорогостоящие часы Cartier на бюджетные средства.

Об этом сообщает Israland.

Речь идет о Кристин Холгейт, которая с 2017 года работала на должности руководителя национального оператора почтовой связи и государственной корпорации "Почта Австралии".

Так, в ходе расследования стало известно, что в 2018 году она выделила 20 тысяч австралийских долларов (или 14 тысяч долларов США - Ред.) на покупку нескольких дорогостоящих часов Cartier, которые впоследствии дарила самым выдающимся сотрудникам.

Изначально, когда история получила огласку, женщина пыталась оправдать свое решение и настоять на собственной правоте, однако после многочисленной критики подала в отставку, чтобы "не мешать работе почтовой службы, которая в период пандемии является основным сервисом для доставки товаров".

Вскоре станет известно, кто займет место Холгейт на должности главы почтовой службы.

Напомним, ГБР начало досудебное расследование в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Его подозревают в госизмене и самовольном занятии земельного участка в Крыму из-за сделки по покупке сотки земли, которую он в 2018 году заключил по российским законам и не отобразил в декларации.

Как сообщала "Страна", внештатный сотрудник Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, известный также как "агент НАБУ", опубликовал список народных депутатов, по представлению которых Конституционный суд принял решение по электронным декларациям. В публикации он открыто призвал к физической расправе над теми, кто значится в перечне.