Появилось сообщение о стрельбе в элитном отеле "Хилтон" в Вене, Австрия. Также сообщилось о параллельном теракте в японском ресторане Akakiko пока сообщники отвлекали внимание полиции у синагоги.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"СМИ сообщают о новых нападениях в Вене. Речь может идти о стрельбе в отеле Хилтон. В другой локации террористам удалось захватить заложников", - указано в сообщении.

Напомним, в сети появились видео с места событий в Вене, где неизвестный открыл стрельбу около синагоги, в результате которой погибли как минимум семь человек, и сбежал.

Как сообщала "Страна", появилось видео террориста, который бегает по улицам Вены в поиске людей. Ролики снимают очевидцы, которые прячутся в окнах близлежащих зданий.