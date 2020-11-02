Один из нападавших на людей в центре Вены подорвал себя, а другие преступники, предположительно, находятся в бегах.

По информации газеты Kronen Zeitung, один из нападавших привел в действие взрывное устройство. Еще несколько человек скрываются.

Параллельно со стрельбой в центре Вены преступники захватили заложников в кафе, сообщает телеканал OE24. Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги центральном районе Вены.

Глава МВД Австрии, комментируя эти сообщения, заявил, что "ситуация динамичная". Он призвал ориентироваться на проверенные данные.

Ранее газета Kurier сообщила об атаке на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов. Полиция подтвердила информацию о стрельбе. Сообщалось о нескольких пострадавших, их число не уточняется.

По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба также была слышна в баре. Злоумышленники открыли огонь из пулемета.

Также мы публиковали видео стрелка в балаклаве, который ищет жертв на улицах Вены.