В сети появилось первое фото террориста в белой одежде и с балаклавой, который устроил стрельбу у синагоги в Вене, после чего отправился на поиск новых жертв на улицы города.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Австрийские издания публикуют стоп-кадр из видео с места атаки - на нем предположительно один из нападавших с автоматом", - указано в сообщении.

Скриншот сделан на видео, в котором мужчина бегает по пустым улицам Вены в поиске новых жертв и расстреливает из автомата каждого человека, который плохо спрятался.

Ранее мы публиковали видео из центра австрийской столицы, где произошла стрельба.

Как сообщала "Страна", к настоящему моменту известно о семи жертвах венского террориста.