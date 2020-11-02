Одного из нападавших на синагогу в Вене задержали полицейские.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, еще один из нападавших ликвидирован.

Кроме того, параллельно со стрельбой в центре Вены преступники захватили заложников в ресторане, сообщает телеканал OE24. Однако эта информация еще не подтверждена.

Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги в первом — центральном — районе Вены.

Напомним, сегодня в центре австрийской столицы неизвестные устроили стрельбу. По предварительным данным, погибли семь человек. В результате стрельбы у синагоги в центре Вены погибли семь человек.

Позже СМИ опубликовали видео с места происшествия.