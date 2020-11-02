Пока в центре Вены террористы бегают по пустым улицам с автоматом в поиске новых жертв, на другом районе города неизвестные захватили ресторан с посетителями внутри.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Австрийское ТВ сообщает, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе", - указано в сообщении.

По данным местных журналистов заложники захвачены в японском ресторане Akakiko.

Напомним, в сети появились видео с места событий в Вене, где неизвестный открыл стрельбу около синагоги, в результате которой погибли как минимум семь человек, и сбежал.

Как сообщала "Страна", появилось видео террориста, который бегает по улицам Вены в поиске людей. Ролики снимают очевидцы, которые прячутся в окнах близлежащих зданий.