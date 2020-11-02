Появилось видео террориста, который бегает по улицам Вены в поиске людей. Ролики снимают очевидцы, которые прячутся в окнах близлежащих зданий.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Появилось в видео с террористами, которые совершили атаку в центре Вены", - указано в сообщении.

На роликах одетый в белое террорист в балаклаве бегает по пустым улицам Вены и стреляет в каждого, кто не успел спрятаться.

Как писала "Страна", по данным телеканалов, при стрельбе у синагоги в центре Вены погибли семь человек.

Мы также рассказывали, что один из нападавших на синагогу в центре австрийской столицы подорвал себя, но другие преступники, предположительно, сумели скрыться. Ведется спецоперация по их поимке.