Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Конституционного суда Александру Тупицкому добровольно подать в отставку. При этом он апеллировал к достоинству судьи.

С призывом к Тупицкому президент обратился 2 ноября в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мне кажется, что сегодня мы говорим, в принципе, об одном человеке – главе Конституционного суда, господине Тупицком. Я не хочу обидеть его, но мне кажется, что если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, а у него есть семья, есть рядом люди, которые видят реакцию общества, политиков, президента, то чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он должен просто пойти в отставку", - заявил Зеленский.

По его мнению, такое решение "наиболее либеральное, которое может быть сегодня".

"И потом спокойно перейти к обновлению состава Конституционного суда", - добавил он.

Президент также заявил, что он не намерен отзывать свой законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КСУ, так как уверен, что поступает правильно.

"Если бы я знал, что я не прав, и обычные люди сказали бы мне, что я не прав, что это "горячее" решение, вопреки мнению нашего украинского общества, я бы немедленно отозвал и не думал ни о каких политических поражениях. Мне все равно, я не думаю и не бегу за рейтингами. Я не пришел на эту должность до конца своей жизни. Я президент демократической страны, а не других стран, о которых мы с вами прекрасно знаем", - отметил он.

Ранее Зеленский заявлял о готовности даже распустить парламент, если тот не проголосует за законопроект о КСУ.

"Страна" разбиралась, что происходит вокруг КСУ сейчас.