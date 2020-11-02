В результате стрельбы у синагоги 2 ноября в центре австрийской столицы Вены погибли семь человек.

Об этом сообщает один из местных телеканалов.

Как писала "Страна", в центре Вены неизвестный мужчина устроил стрельбу около местной синагоги, что на площади Шведенплац. Очевидцы рассказывают, что слышали до 50 выстрелов. Пока что не установлено, было ли нападение совершено на почве антисемитизма.

Это не первая акция устрашения за последнее время в Австрии. 30 октября в той же Вене, около полусотни человек ворвались в католическую церковь святого Антония Падуанского и с криками "Аллаху акбар!" устроили там дебош. Тогда нарушители спокойствия вошли в храм, где начали бить ногами скамейки и исповедальню. К счастью, из людей никто не пострадал.