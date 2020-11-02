Первый заместитель главы Госбюро расследований Александр Бабиков уволен приказом и.о главы ГБР Алексея Сухачева.

Об этом сообщил "Стране" сам Сухачев.

"30 октября был последний рабочий день Александра Бабикова в ГБР. Это было мое решение. Есть ряд причин. Главная причина - конфликт интересов из-за того, кем он был до работы в Госбюро расследований", - сказал "Стране" Алексей Сухачев.

Напомним, замом тогдашнего главы ГБР Ирины Венедиктовой Бабиков стал в начале текущего года.

Как писала "Страна", уже в марте НАПК начало проверку на предмет наличия конфликта интересов у Бабикова в расследованиях ГБР преступлений на Майдане. Бабиков до назначения на должность в Госбюро расследований работал в адвокатской фирме, которая защищала Виктора Януковича, в то время как ГБР ведет расследование ряда уголовных производств, где фигурантом является Виктор Янукович.