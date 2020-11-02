Бабикова "ушли" из ГБР.. Скриншот из видео

Первый заместитель главы Госбюро расследований Александр Бабиков уволен приказом и.о главы ГБР Алексея Сухачева.

Об этом сообщил "Стране" сам Сухачев.

"30 октября был последний рабочий день Александра Бабикова в ГБР. Это было мое решение. Есть ряд причин. Главная причина - конфликт интересов из-за того, кем он был до работы в Госбюро расследований", - сказал "Стране" Алексей Сухачев.

Напомним, замом тогдашнего главы ГБР Ирины Венедиктовой Бабиков стал в начале текущего года.

Как писала "Страна", уже в марте НАПК начало проверку на предмет наличия конфликта интересов у Бабикова в расследованиях ГБР преступлений на Майдане. Бабиков до назначения на должность в Госбюро расследований работал в адвокатской фирме, которая защищала Виктора Януковича, в то время как ГБР ведет расследование ряда уголовных производств, где фигурантом является Виктор Янукович.

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