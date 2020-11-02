В сети появились видео с места событий в Вене, где неизвестный открыл стрельбу около синагоги, в результате которой погибли как минимум семь человек, и сбежал.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Один из нападавших на синагогу в центре Вены подорвал себя, но другие преступники, предположительно, сумели скрыться. Ведётся спецоперация по их поимке", - указано в сообщении.

На одном из роликов под стеной здания видно лужу крови, а также несколько человек, которые пытаются оказать помощь раненному. На втором видео толпа зевак собралась понаблюдать за спецоперацией с нескольких десятках метров от шеренги военных с автоматами, направленными в сторону предполагаемого нападавшего.

Напомним, в центре столицы Австрии, Вены, неизвестный устроил стрельбу около местной синагоги на площади Шведенплац. Пока что неизвестно, было ли нападение совершено на почве антисемитизма. Известно, что неизвестный сделал несколько выстрелов около здания синагоги, в результате чего был сильно ранен один полицейские. Очевидцы сообщают, что слышали до 50 выстрелов. Также неизвестно, есть ли у нападающего сообщники. В полиции подтвердили, что сейчас на месте проводится крупная операция. Ближайшая станция метро перекрыта. По данным некоторых источников, стрелок сбежал, однако правоохранители продолжают преследование.

Как сообщала "Страна", 30 октября в столице Австрии, Вене, около 50 человек ворвались в католическую церковь Св. Антония Падуанского и с криками "Аллаху акбар!" устроили там дебош. Как отмечается, нарушители вошли в храм, где начали бить ногами скамейки и исповедальню. Когда они шли к алтарной зоне, пастор вызвал полицию.