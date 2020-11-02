По сути. Зеленский признал, что госпереворот - это хорошо и правильно. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разгонять Конституционный суд можно. И привел в пример прецедент - устранение от власти президента Виктора Януковича.

Об этом глава государства сказал 2 ноября в эфире ток-шоу "Свободе слова" на телеканале ICTV. Его слова комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

По словам Зеленского, раз Януковича убрали неконституционно, то и сейчас можно решить вопрос так же.

"Относительно конституционности (принимаемых законов - Ред.). До начала программы мы говорили, и я напомнил о Януковиче. А где было написано в Конституции, что президент лишается своих полномочий из-за бегства? Нет такого? Нет. Но объявили, решение приняли. Мало того - объявили выборы. И правильно сделали! Я поддерживаю. Мы всегда тогда сидели у экранов телевизоров и все поддерживали. Потому что это правильное решение, потому что оно защищает государство. Сейчас происходит то же самое", - считает президент.

Это заявление претендует на сенсацию: впервые официальный представитель Украины, да еще и президент, признал, что Януковича убрали от власти незаконно.

 

Ранее в эфире той же программы глава государства намекнул на роспуск Рады, если она провалит голосование за разгон КСУ.

"Страна" подробно рассказывала, как власти пытаются обуздать суд, выносящий неугодные ей решения.

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