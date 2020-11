Сегодня вечером, 2 ноября, в центре Вены случилась вооруженная атака сразу на несколько локаций. Среди них: рестораны, синагога и еврейский центр.

По предварительным данным, семь человек погибли, есть раненые. МВД Австрии сообщило, что это теракт.

Копы продолжают проводить спецоперацию по задержанию преступников. Один из них взорвал себя. Еще четверо задержаны. На момент подготовки материала спецоперация по поимке террористов продолжалась. Прошла информация, что они взорвали гранату в метро. А также о захвате заложников. Но эта информация еще не подтверждена.

"Страна" собрала все, что известно о теракте в Австрии на данный момент.

Внимание! В материале содержатся жестокие кадры 18+.

Нападение на синагогу

Вечером в понедельник австрийские СМИ сообщили о вооруженном нападении в центре австрийской столицы. Первоначально была атакована синагога.

В Австрии вводится локдаун из-за коронавируса со вторника, 3 ноября. Среди мер против ковида власти решили закрыть заведения общественного питания. А еще сегодня, судя по кадрам, люди продолжали ужинать в кафе, в том числе на летних площадках (в Вене сегодня очень тепло). В этот момент на улицах внезапно раздались выстрелы (или хлопки взрывов), их было достаточно много.

На первых кадрах с места ЧП видно, как люди в панике бегут, чтобы где-нибудь спрятаться.

Посетители Макдоналдса сняли видео, как неизвестный стреляет по полицейским. Один из них падает навзничь. Люди в шоке, они вопят: "Боже мой!"

Terrorist attack in #Vienna with 7 dead confirmed and several injured. Attack took place in several locations around #Austria’s capital. The city synagogue was also targeted. Comprehensive anti-terror operation taking undergoing.#terrorism pic.twitter.com/smmlYmHnNf — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) November 2, 2020

Предварительно известно, что нападавших было несколько. СМИ сообщают, что один преступник подорвал себя. Другим удалось скрыться. Сколько именно их было - пока нет точных данных.

В Вене объявлена спецоперация по поиску и поимке преступников.

Продолжают звучать выстрелы. Спасаются бегством с места атаки.

На подмогу копам, которые уже работают на месте происшествия, направляются многочисленные наряды силовиков. По Вене раздается гул от их сирен. На место едут также скорые.

Спецтранспорт и силовики едут на подмогу в Вене. Оба фото: Leserreporter

Люди, которые ужинали в кафе, спрятались внутри заведений. При этом на кадрах видно, что несколько мужчин оказывают помощь и, вероятно, вызывают скорую одному из раненых. Этот человек лежит на брусчатке в огромной луже своей крови.

Жестокие кадры расстрела публикуют с камер видеонаблюдения. Мужчине - случайному прохожему - не удалось забежать в какое-либо помещение. Его террорист расстрелял.

These people are not human! We must stop turning our backs and face the enemy! Here it is! #Vienna #Terror #TerroristAttacks



pic.twitter.com/i7l3yrPnQk — Alan Fisher (@AlanFisherV2) November 2, 2020

По данным СМИ, погибли в результате нападения семь человек. Но это только первые сведения.

Жители Вены из окон своих домов удалось заснять видео с террористами. Один из них одет достаточно странно - в полностью белом комбинезоне, черных ботинках и балаклаве, на лице также защитная маска. В его руках оружие, он продолжает отстреливаться от копов.

Местные жители публикуют кадры, что один из террористов нейтрализован.

По последним данным СМИ, террористы продолжили стрелять возле отеля Hilton и якобы захвачены заложники. Правда, ряд СМИ информацию про заложников опровергают.

Также размещено видео о том, как задержания четырех террористов.

Есть информация и о том, что террористы взорвали гранату в метро. Там, как пишут, уже 50 жертв.

Австрийские телеканалы также сообщают об атаке в Зальцбурге.

Президент Франции Эммануэль Макрон в числе первых мировых лидеров, кто прокомментировал террористическую атаку на Вене: "Мы, французы, разделяем потрясение и горе австрийского народа, который сегодня вечером подвергся нападению в самом центре их столицы Вены. После Франции нападению подверглась [наша] союзная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся".

Материал дополняется...