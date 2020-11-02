Председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин анонсировал митинг под домом главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом антикоррупционер заявил в эфире ток-шоу "Свободе слова" на телеканале ICTV 2 ноября, в котором участвует президент Владимир Зеленский.

По словам Шабунина, акцию готовят активисты Автомайдана.

"В субботу Автомайдан будет дома у Тупицкого", - сказал он.

Ранее "Страна" рассказывала, что по поводу КСУ говорил на этой же передаче глава государства. Зеленский намекнул, что готов распустить парламент, если его фракция "Слуга народа" не поддержит законопроект о разгоне Конституционного суда.

Также он пригрозил, что Украине не дадут кредитов, если сейчас не разгонят Конституционный суд.