В Польше, где ранее задержали группу торговцев наркотиками, арестовали шестерых контрабандистов. Они незаконно переправляли поддельные сигареты из Украины по реке Буг на сумму 17 млн злотых (3,7 млн евро).

Об этом сообщает "Польское радио" в понедельник, 2 ноября.

Так, злоумышленники на украинском берегу загружали понтонные лодки сигаретами, а после разгрузки на польском берегу контрабанду забирали отдельные члены группы. Сигареты вывозили мощными внедорожниками вглубь страны.

В прокуратуре сообщили, что водители во время бегства с места контрабанды несколько раз брали на таран автомобили польских пограничников, которые пытались блокировать им выезд. Производство касается преступной группы, которая действовала с марта 2019 года и занимались контрабандой сигарет в районе польско-украинской границы на реке Буг неподалеку от населенных пунктов Грубешов, Воля-Угруська и Сохранит.

По словам прокуроров, эти группы осуществили несколько десятков контрабанд сигарет, в результате чего государственная казна потеряла почти 17 млн злотых.

Уточняется, что шестерым задержанным предъявили обвинение в управлении и участии в организованной преступной группе, а также в контрабанде. Их арестовали. Еще четырех членов этих преступных групп разыскивают. Задержанным грозит до 10 лет за решеткой.

Ранее мы писали, что на Закарпатье пограничник помогал перебрасывать контрабандные сигареты катапультой через границу.

Также сообщали, что в Польше в прошлом году задержали двух украинцев, которые везли фунты, кроны и злотые.