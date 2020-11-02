В центре столицы Австрии, Вены, неизвестный устроил стрельбу около местной синагоги на площади Шведенплац. Пока что неизвестно, было ли нападение совершено на почве антисемитизма.

Об этом на странице в Twitter сообщает полиция Вены.

"В центре города сейчас идет крупная полицейская операция. Более точные обстоятельства сейчас собираются. Как только у нас будет больше деталей, вы узнаете здесь", - указано в сообщении.

Так, известно, что неизвестный сделал несколько выстрелов около здания синагоги, в результате чего был сильно ранен один полицейские. Очевидцы сообщают, что слышали до 50 выстрелов. Также неизвестно, есть ли у нападающего сообщники.

В полиции подтвердили, что сейчас на месте проводится крупная операция. Ближайшая станция метро перекрыта. По данным некоторых источников, стрелок сбежал, однако правоохранители продолжают преследование.

Министерство внутренних дел просит местных жителей не приближаться к синагоге. По информации австрийского телеканала ORF, один человек погиб, также есть еще раненые.

Напомним, 30 октября в столице Австрии, Вене, около 50 человек ворвались в католическую церковь Св. Антония Падуанского и с криками "Аллаху акбар!" устроили там дебош. Как отмечается, нарушители вошли в храм, где начали бить ногами скамейки и исповедальню. Когда они шли к алтарной зоне, пастор вызвал полицию.

Как сообщала "Страна", во Франции церковь Нотр-Дам-де-Нис, где три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом, заранее получила предупреждения о возможной атаке. По словам священника, в базилике старались быть бдительными, но нападение все равно стало неожиданным.