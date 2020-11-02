Зеленский пригрозил судьям КСУ уголовными делами, если те отменят его законопроект о роспуске
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что произойдет, если судьи Конституционного суда не подчинятся решению парламента о роспуске. Он заявил, что это будет чревато уголовными делами.
Об этом глава государства сказал в эфире ток-шоу "Свободе слова" на телеканале ICTV 2 ноября.
У президента спросили, что будет, если судьи отменят инициированный им законопроект о роспуске КСУ как неконституционный - каковым он и является.
Зеленский ответил с намеком, что суд испугается общественности - видимо, активистов, недавно бросавших петарды в здание КСУ. А также пригрозил уголовными делами.
"Я не верю, что судьи пойдут против общественности... Это будет уже дело не наше, а дело соответствующих органов", - ответил президент.
До этого на том же ток-шоу Зеленский заявлял о готовности распустить парламент, если его фракция "Слуга народа" не поддержит законопроект о разгоне Конституционного суда.
Ранее "Страна" анализировала, какая ситуация складывается вокруг КСУ.