Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что произойдет, если судьи Конституционного суда не подчинятся решению парламента о роспуске. Он заявил, что это будет чревато уголовными делами.

Об этом глава государства сказал в эфире ток-шоу "Свободе слова" на телеканале ICTV 2 ноября.

У президента спросили, что будет, если судьи отменят инициированный им законопроект о роспуске КСУ как неконституционный - каковым он и является.

Зеленский ответил с намеком, что суд испугается общественности - видимо, активистов, недавно бросавших петарды в здание КСУ. А также пригрозил уголовными делами.

"Я не верю, что судьи пойдут против общественности... Это будет уже дело не наше, а дело соответствующих органов", - ответил президент.

До этого на том же ток-шоу Зеленский заявлял о готовности распустить парламент, если его фракция "Слуга народа" не поддержит законопроект о разгоне Конституционного суда.

Ранее "Страна" анализировала, какая ситуация складывается вокруг КСУ.