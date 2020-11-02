Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что готов распустить парламент, если его фракция "Слуга народа" не поддержит законопроект о разгоне Конституционного суда.

Об этом глава государства сказал в эфире ток-шоу "Свободе слова" на телеканале ICTV 2 ноября.

"Если это будет политический коллапс и конфликт, если не будет поддержки у "Слуг народа" в обществе, они должны понимать ответственность... Мы будем выходить из этого угла даже таким путем", - выразил свою готовность Зеленский.

Между тем, как писала "Страна", некоторые "слуги народа" не хотят голосовать за законопроект Зеленского по КСУ, в том числе Александр Качура и Александр Дубинский.

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