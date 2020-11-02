В Мелитополе Запорожской области пес пытался перегрызть навесной замок у припаркованного возле местного супермаркета АТБ велосипеда.

Соответствующее видео было опубликовано местными жителями в соцсетях.

На ролике видно, как собака пытается перегрызть антиугонное приспособления для велосипеда, который хозяин оставил на велопарковке около местного магазина. Инцидент был замечен на улице Героев Украины, авторы ролика отметили местоположение.

Несмотря на все старания, перекусить замок псу все же не удалось.

Видео: YouTube / Наш город Мелитополь

Напомним, венгерские и мексиканские ученые выяснили, что зрительная кора собачьего мозга не может отличить затылок от лица как людей, так и других собак. Было проведено фМРТ-исследование с участием 20 собак и 30 добровольцев-людей, по результатам которого зрительная кора собачьего мозга могла распознать других собак и отличить их от человека, специфичная для распознавания лиц активность наблюдалась только в зрительной коре человека.

Как сообщала "Страна", ученые из Будапештского университета провели исследования над 217 собаками породы бордер-колли, чтобы определить их поведение и изменения в настроении с возрастом. Благодаря данному исследованию выяснилось, что собаки подвержены кризису среднего возраста, как и люди.