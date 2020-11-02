Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможных последствиях решения Конституционного суда об антикоррупционном законодательстве. По его словам, из-за него МВФ может отменить визит своей миссии.

Об этом глава государства сказал в эфире ток-шоу "Свободе слова" на телеканале ICTV.

"Мы получили сигнал от МВФ: никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии не будет. А что значит не будет миссии?.. Нам нужна помощь от наших партнеров. Такие же сигналы мы получили от Всемирного банка и "Большой семерки", - сказал Зеленский.

Ранее президент уже предрекал, что Украина не получит ни денег, ни поддержки из-за решений КСУ.

Как писала "Страна", у Зеленского единственным выходом из сложившейся ситуацией с решением КСУ считают разгон суда.