Следователи Харьковской области завершили досудебное расследование масштабного ДТП, в котором погибли пять человек. Авария произошла 5 февраля 2020 года в городе Изюме на трассе Киев-Харьков-Должанский.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Во время смертельного ДТП столкнулись автомобили "ВАЗ-21091" и "Daewoo Nubira". В результате погибли на месте 42-летний водитель "ВАЗ" и два пассажира 43 лет и 41 года, а также два пассажира "Daewoo Nubira".

В октябре 35-летнему водителю "Daewoo Nubira" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Харькове военный грузовик въехал в автозаправку на окружной дороге.

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