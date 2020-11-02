Первый заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Сергей Трофимов, который отвечает за региональную политику, вскоре покинет свою должность. Разговоры об этом ходят уже больше недели.

По данным источников "Страны", у Зеленского увольнение хотят обставить как перевод на другую должность.

"Но региональными вопросами он заниматься точно больше не будет", - уточнил источник.

Трофимов родился в 1983 году в Запорожье, окончил тамошний строительный техникум, а затем бизнес-школу "Международный институт менеджмента".

До назначения в тогда еще Администрацию президента 21 мая 2019 года работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95". Его зоной ответственности было кинопроизводство.

Трофимова считают одним из самых близких к Зеленскому людей.

Подробно о вероятных причинах предполагаемого скорого увольнения Трофимова "Страна" писала еще до выборов.

Также мы сообщали, что разговоры о кадровых перестановках в Офисе активизировались после местных выборов.