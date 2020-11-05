5 ноября ожидается, что Луна будет убывающей в Раке. Все знаки Зодиака сегодня могут ощутить сложности в общении с окружающими - как будто вас не будут слышать. В результате не исключено, что захочется возникнет желание перейти на повышенный тон.

Чтобы не наломать дров, лучше возьмите паузу и ответьте через 10-15 минут. Вот увидите, что ваши слова будут уже совершенно другими, чем мы думали первоначально.

В это же время есть четыре знака Зодиака, которые сегодня должны стоять на своем и ни в моем случае не давать заднюю под давлением других. А ком идет речь и в каком ключе - в астрологическом прогнозе.

Тельцам важно не реагировать на выпады коллег. Возможно, вас будут провоцировать. Ваша задача - делать о том, что договорено заранее. Будьте трудолюбивыми, старательными и честными - тогда победа будет за вами.

Раками сегодня захотят манипулировать некоторые люди из самого ближайшего окружения - родственники. Не исключено, что нервы вам будут трепать не специально, но особо легче от этого не станет. Выход - сесть и поговорить откровенно по душам, так вы придете к консенсусу.

Весам важнее всего - не делать шаг назад относительно своих планов, связанных с карьерой. Вы уже все придумали. Осталось только брать и делать. Не позволяйте червячками в виде своих сомнений разрушать свою мечту.

Стрельцы должны стоять на своем в плане финансовых трат. Вас, возможно, будут уговаривать; предлагать вам другие варианты покупок или вложений. Лучше всего для вас - не реагировать и двигаться в таком направлении, которое вы рассчитали. Главное, что это будет ваша ответственность.

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