Следователи Государственное бюро расследований (ГБР) задержали по подозрению в получении 30 тысяч гривен взятки начальника Управления лесного и охотничьего хозяйства одной из областей Украины. Он может сесть с тюрьму на десять лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в понедельник, 2 ноября.

"ГБР задержало начальника Управления лесного и охотничьего хозяйства одного из областных центров Украины во время получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное повторно, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, чиновник в течение 2020 года систематически требовал и получал взятки от одного из предприятий за содействие в реализации древесины через систему электронных торгов Prozzoro по минимальной стоимости. Сумму взятки чиновник определял в зависимости от объемов товара, который хотели приобрести.

Как отмечается, задержание начальника произошло вчера, 1 ноября, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса при получении неправомерной выгоды в сумме 30 тыс. гривен.

Во время обысков у задержанного была обнаружена и изъята часть взятки, которая давалась ранее. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В ГБР добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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