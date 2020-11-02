Накануне Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября, лондонский фонд "Справедливость для журналистов" присоединился к поддержке юридической защиты семьи убитого Павла Шеремета. Финансирование работы адвоката в этом деле проводится через партнера фонда - Национальный союз журналистов Украины.

Об этом говорится на сайте британской организации.

С инициативой об объединении международных усилий для защиты интересов семьи убитого работника СМИ в НСЖУ еще в сентябре обратилась независимая Белорусская ассоциация журналистов.

Юридическая защита будет предоставляться потерпевшим: матери Павла Людмиле Шеремет и основателю "Украинской правды" Алене Притуле. Об этом заявил представитель адвокатского объединения "Межрегиональная коллегия адвокатов" Андрей Мамалыга.

"...Пострадавших в первую очередь интересует вынесение законного и справедливого решения. А это значит, если суд в установленном законом порядке признает подсудимых виновными, то они должны понести соответствующее наказание. Если суд, например, на основании закона установит, что они не виноваты, то эти лица, соответственно, должны быть освобождены и признаны невиновными. Вот такая цель нашей борьбы в этом процессе. Во многом мы не согласны со стороной обвинения и стороной защиты, скажем так. Мы имеем самостоятельное видение многих обстоятельств дела", - сказал Мамалыга.

В фонде рассказали, что Людмила Шеремет живет в Минске на одну небольшую пенсию, а поэтому не может без посторонней помощи покрывать расходы за юридическое сопровождение.

По ее словам, она не хочет, чтобы пострадали невинные.

"А если заслужили - тогда, значит, как решит суд. Услуги адвоката оплачиваются за счет журналистских союзов Украины и Беларуси, журналистского фонда из Лондона, и я им очень благодарна", - сказала женщина.

Директор фонда Мария Орджоникидзе назвала убийство Шеремета "одним из самых чудовищных преступлений последних лет".

"Мы хотим помочь семье Павла добиться справедливости, установить и наказать истинных заказчиков и исполнителей преступления. Цикл безнаказанности должен быть прерван", - заявила она.

В Национальном союзе журналистов Украины отметили, что по делам расследования преступлений против работников СМИ чрезвычайно важна журналистская солидарность.

"Более четырех лет прошло со времени трагедии - убийства нашего коллеги Павла Шеремета в центре Киева. Но именно значительный общественный резонанс, постоянное внимание к делу со стороны СМИ и украинских и международных организаций дают надежду, что дело не пополнит список безнаказанных преступлений", - сказал председатель НСЖУ, член исполкома Европейской федерации журналистов Сергей Томиленко.

Летом "Страна" публиковала большое интервью с матерью Шеремета.

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