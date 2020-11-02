Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения чемпионата Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год, в одной стране.

Такой вариант стали рассматривать из-за увеличения числа новых случаев коронавируса в странах-хозяйках.

Об этом пишет газета Le Parisien.

Как сообщается, основным претендентом на проведение чемпионата является Россия, так как в стране недавно прошел чемпионат мира, а число зараженных коронавирусом "позволяет безопасно организовать турнир".

Отметим, что чемпионат Европы изначально должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Однако из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее мы писали, что УЕФА уже рассматривала вариант сокращения списка городов Евро-2020.

Также сообщали, что УЕФА запретил проводить матчи в Армении и Азербайджане из-за войны в Нагорном Карабахе.