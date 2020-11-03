Появилось фото Венедиктовой в бабочке на встрече с вице-президентом Парижского трибунала. Обсуждали воровство
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова встретилась с вице-президентом Парижского трибунала высшей инстанции Чарльзом Пратсом. Для мероприятия она выбрала несколько странный наряд: брючный костюм с бабочкой, в котором напоминает конферансье.
Фотографии с важной встречи опубликовал в Фейсбук Офис генпрокурора.
В таком виде Венедиктова обсуждала с собеседником разработку действенных механизмов возвращения активов из-за рубежа.
Чарльз Пратс является экспертом Совета Европы в области борьбы с коррупцией, финансовым мошенничеством и отмыванием средств.
Стороны поговорили о способах обмена опытом в противодействии воровству госсредств и перспективах сотрудничества с профильными учреждениями Франции в вопросах возвращения незаконно выведенных из Украины активов.
Генпрокурор в ярко-фиолетовой бабочке рассказала Пратсу, что ожидает от Франции материалы по ряду бывших высокопоставленных чиновников, которых подозревают в инвестировании преступных средств в недвижимость за рубежом. В частности, бывшего руководителя госкомпании подозревают в завладении 23 млн долларов и приобретении на них во Франции виллы и двух виноделен. Еще одно дело касается уже запроса об экстрадиции подозреваемого в завладении 12 млн евро и 3 млн грн, который купил во Франции замок и здание под отель-ресторан.
Венедиктова заявила, что хочет создать совместную следственную группу, чтобы активизировать процессы.
Ранее "Страна" сообщала, что Венедиктова отчиталась в посольстве США об аттестации украинских прокуроров.
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