В Ужгороде, который оказался в "красной" карантинной зоне разрешили работу школ, транспорта, кафе и ресторанов.

Об этом написал мэр города Богдан Андриив на своей странице в Facebook в понедельник, 2 ноября

"Сессия поддержала и признала не соответствующими нормам Конституции, ограничения, установленные государственной комиссией ТЭБ и ЧС о запрете в Ужгороде работы общественного транспорта, учебных заведений, деятельности в сферах общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения", - написал он.

Также Андриив добавил, что Ужгородский городской совет поручил соответствующим коммунальным предприятиям и учреждениям и исполнительным органам горсовета обеспечить надлежащее функционирование учебных заведений, транспорта и жизнедеятельность Ужгородской городской территориальной общины в соответствии с решениями местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС при Ужгородском горсовете.

Кроме того, ужгородский горсовет обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову по поводу целесообразности установления дополнительных ограничений в части приема посетителей в учреждениях развлекательной деятельности, а также посещения учреждений, которые предоставляют социальные и реабилитационные услуги.

Вместе с тем горсовет Ужгорода просит министра инфраструктуры Владислава Криклия не допустить отмены остановок поездов в городе.

Напомним, по состоянию на понедельник, 2 ноября, больницы Ужгорода на 100% заполнены пациентами с коронавирусом, поэтому тяжелобольных везут в больницы других районов Закарпатской области.

Также мы писали, что в Украине число зараженных Covid-19 за сутки выросло на 6 745 человек. За минувшие сутки больше всего новых пациентов выявили в Харьковской области (817), Киеве (507) и Львовской области (464).