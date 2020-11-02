Депутаты от "Слуги народа", которые 2 ноября пришли на заседание фракции, не в восторге от предложений Владимира Зеленского уволить неконституционным способом судей Конституционного суда.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Так, Александр Качура даже принес на заседание Конституцию Украины для отдельных своих коллег по фракции, которые плохо разбираются в праве, так как учились на физкультурников или представляют творческие профессии. На вопрос журналистов, поддержит ли он законопроект, если фракция решит это сделать, депутат ответил категорично.

"Я лично ни при каких условиях не готов голосовать. Хоть стреляйте", - заявил Качура.

Также он вспомнил о незаконных "политических решениях", которые во множестве принимали после Майдана, и добавил, что повторение этого опыта вряд ли будет позитивным для страны.

"Слуга народа" Александр Дубинский также не готов голосовать за законопроект Зеленского.

"Я хочу выступить и сказать, что нам не нужны поспешные, эмоциональные решения. Нам нужен системный подход к реформированию законодательства в том виде, в котором оно будет соответствовать Конституции. Ни законопроект Разумкова, ни законопроект Офиса президента на сейчас мне не кажутся такими, которые нужно принимать поспешно", - высказался Дубинский.

Между тем Зеленский выступил на фракции с речью, что надо поддержать законопроект. Также на заседании присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ранее "Страна" рассказывала, что 2 ноября на заседание КСУ, где рассматривался вопрос о продаже земли, приехали "слуги народа".

Мы также разбирались, как сейчас сложилась ситуация вокруг КСУ.