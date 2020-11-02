В понедельник, 2 ноября в Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием руководителя одной из местных прокуратур. В результате аварии погибли два человека. Следователи Государственного бюро расследований в Киеве расследуют обстоятельства смертельного ДТП.

Об этом пишет и публикует фото страшной аварии пресс-служба ГБР.

Так, авария произошла вблизи поселка Березна в Черниговской области.

"По предварительной информации, 2 ноября 2020 года примерно в 09:20 правоохранитель, находясь за рулем автомобиля "Acura" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор был задержан следователями ГБР. На данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 3 ст.286 УК Украины). Также готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее мы писали, что на Майдане Независимости в Киеве водитель устроил масштабное ДТП с двумя погибшими.

Также сообщали об аварии недалеко от столицы, в которой погибла член избирательной комиссии.