Полиция Житомирской области направила в суд обвинительный акт относительно 58-летнего жителя Попельнянского района, которого обвиняют в убийстве семерых киевлян и покушении на убийство их товарища, которые произошли 22 мая на берегу водоема близ села Новоселицы. Об этом сообщает сайт МВД.

Уточняется, что со времени задержания на месте преступления подозреваемый находился под стражей, а за 5 месяцев следствия в уголовном производстве проведены более сотни экспертных исследований.

В ходе досудебного расследования собраны доказательства, на основании которых сформировано обвинения относительно 58-летнего арендатора пруда, где и происходили события.

Напомним, в ночь на 22 мая в результате конфликта между арендатором ставка и его гостями семеро из них получили огнестрельные ранения из охотничьего ружья. Одному удалось скрыться с места происшествия и сообщить о случившемся в полицию.

Экспертизой установлено, что причинами смерти всех семерых погибших стали тяжелые телесные повреждения, полученные вследствие стрельбы из охотничьего ружья.

"Пострадавшие - добровольцы, участники антитеррористической операции, жители г. Киева в возрасте от 29 до 50 лет, трое из них были действующими нацгвардейцами", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что в крови обвиняемого алкоголя не обнаружено. Также он был способен осознавать значение своих действий и руководить ими в момент совершения уголовных деяний.

"Сейчас 58-летний мужчина обвиняется в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

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