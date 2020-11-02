Российская Федерация в 2022 году планирует наладить выпуск двух новых двигателей РД-182 и РД-120МС. Они предназначены для российских и зарубежных ракет и заменят украинский аналог.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочернюю компанию госкорпорации "Роскосмос" "Главкосмос".

РД-182 будет устанавливаться на первые ступени ракет, РД-120МС - на верхние. Их разработка идет с прошлого года. А прототипом для них служит РД-120 от НПО "Энергомаш", который уже использовали на второй ступени ракеты "Зенит".

Ранее, в течение 30 лет, двигатель-прототип изготавливали на украинском предприятии "Южмаш", которое сейчас практически не функционирует.

Летом "Страна" описывала, как РФ и США наперегонки разрабатывают двигатели для полета на Луну и Марс.

А весной мы рассказывали, что "Южмаш" стоит без госзаказов и погряз в долгах, несмотря на обещания сначала Петра Порошенко, а потом Владимира Зеленского.