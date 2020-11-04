4 ноября Луна будет убывающей в Близнецах. На протяжении дня для знаков Зодиака не исключены изменения настроения. Возможно, что-то сильно обрадует, но тут же в бочку меда будет опускаться ложка дегтя. В связи с этим Звезды советуют контролировать себя, чтобы не произошла "детонация" ваших эмоций.

При этом есть три знака, представители которых сегодня получат важный из космоса - от самой Вселенной. Кто и какие именно - в нашем материале.

Львам будет сделан намек на более выгодное предложение по работе или возможность прилично подработать. Но нюанс в том, что прямо об этом вам не скажут. Поэтому внимательно смотрите по сторонам на улице и ищите глубинные смыслы в общении коллегами или друзьями.

Скорпионы получат знак, который будет касаться личной жизни. Если вы давно планировали разрывать нынешние отношения или же создавать новые, то Звезды вам сегодня дадут подсказку. Она будет ненавязчивой. Прочитайте ее в глазах или поведении своего партнера. Постарайтесь на него посмотреть как бы со стороны.

Те, у кого пока нет пары, смогут ее сегодня обрести. Главное, будьте открыты к новым знакомствам и не судите человека слишком строго.

Рыбам пошлют сингал о важных решениях, которые могут касаться переезда. Можно, речь идет о другой квартире. А, возможно, о другой стране. Дополнительно могут случиться жизнеопределяющие знаки из космоса, которые будут касаться учебы или изменения профиля деятельности.

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